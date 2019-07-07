США призвали Германию отправить в Сирию свои наземные войска, сообщает DEITA.RU по материалам Welt am Sonntag.

Как пишет немецкое издание, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри хотел бы от Германии отправки наземных войск, чтобы частично заменить американских военнослужащих.

Сейчас германские истребители-бомбардировщики Tornado лишь проводят разведку и занимаются дозаправкой самолетов союзников в воздухе.

Накануне память героя Сирии почтили в Приморье. Жители Арсеньева возложили цветы к памятнику Герою Российской Федерации подполковнику Олегу Пешкову, погибшему при выполнении боевого задания в Сирийской Арабской Республике, и летчикам войсковой части 78019, погибшим при исполнении служебного долга.

В ноябре 2015 года самолет Пешкова был сбит турецким истребителем. Пилот и его штурман катапультировались, но по ним боевики открыли огонь с земли. В результате Олег Пешков погиб.

Дмитрий Санников