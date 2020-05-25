Война компроматов: дальневосточные чиновники топят друг друга

Компромат на региональных и муниципальных чиновников Сахалинской области вбрасывается в Сеть, сообщает ИА DEITA.RU.

Если человек занимает мало-мальски серьезную должность, то он постепенно обрастает влиятельными друзьями, важными товарищами и авторитетными партнерами. Но и есть и обратная сторона: нет-нет, да и появятся облеченные властью соперники, сильные противники и высокопоставленные враги. Цифровой экономики и кибергосударства в России пока не построено, но вот цифровой компромат сливается в Сеть регулярно.

Пока в центральной части России сотнями и тысячами считают коронавирусных больных, Сахалин изолировался от материка цифровыми пропусками. А чем заняться на самоизоляции, пока федералам не до вас? Правильно, перераспределить властные полномочия и финансовые потоки нужным людям.

На прошедшей неделе по островным территориям прокатилась волна компромата на чиновников регионального и муниципального уровня. Первым под удар попал мэр Охи Сергей Гусев, да не под какой-то, а аж «Дежурной части» с федерального телеканала. Досталось главе небольшого городка за слишком азартную стрельбу по уткам. Градоначальника с еще одним человеком остановили для проверки документов, оружия и охотничьих трофеев. Посмотрели инспекторы на все это богатство, да и составили административный протокол за превышение количества добытого.

Вторым пунктом компромата оказалась тема переселения из ветхого и аварийного жилья. Уже подзабылось землетрясение, произошедшее в соседнем с Охой Нефтегорске 25 лет назад. А люди все еще живут в поврежденных отголосками подземных толчков домах: стены до сих пор в тех трещинах, крыши протекают, а на полу дыры.

Губернатор Сахалинской области выразил недоверие мэру и обращается в суд с требованием отставки градоначальника. Недовольство народа, вброшенное в публичное поле как один из аргументов отставки, при этом аргумент так себе. Во всех районах все недовольны мэрами, особенно могут лютовать граждане, проплаченные конкурирующими группировками. Для бывалой полевой бригады собрать тысячу подписей под обращением с просьбой отставки градоначальника - дело нехитрое. Сам же опальный мэр сдаваться не собирается и защищается, как может опять же в цифровом формате: с помощью интервью Интернет-изданиям, радиостанциям и другой региональной прессе.

Досталось на прошедшей неделе опять же за охоту на уток и региональному министру экологии. Высокий чиновник разместил в социальных сетях фотографию с удачной охоты. А на фотографии глазастые люди увидели не только разрешенных к промыслу самцов, но и убитых самок чирка, промысел которых в весеннее время строжайше запрещен. Сейчас рассматривать оперение птиц, похожих на самок, будет региональная прокуратура в рамках проверки.

А вот другие люди, очень похожие на высокопоставленных чиновников областного правительства, на автомобилях, похожих на служебные, были замечены у ресторана, прибывшими на мероприятие, похожее на празднование дня рождения одного из авторитетных предпринимателей. Видеозапись со знакомыми профилями и анфасами попала в социальные сети и на страницы региональных СМИ. Во времена, когда официально все заведения общепита закрыты, а если и работают, то только «на вынос», личное посещение большой группой – «залет» серьезный.

Впрочем, возможно, все и обойдется для граждан, похожих на известных граждан. Сошли же с рук без публичных последствий шалости сексуального характера мэра Южно-Курильска и его первого заместителя прямо во время совещания губернатора с мэрами области по видеоконференцсвязи.

А пока после «недели компроматов» сахалинские чиновники массово закрывают свои аккаунты от посторонних глаз или удаляют неблагонадежные фотографии, а чаще – делают и то и другое. Мало ли кому что покажется, и куда он захочет «слить» материалы на представителя власти. В наш цифровой век социальные сети – это не только лайки под картинками с котятами, но и обоюдоострое оружие.