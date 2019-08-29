Поисковые системы обяжут удалять пиратские ссылки на медиа-контент в течение шести часов после публикации в специальных реестрах. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Соответствующий пакет поправок в закон «Об информации» разработали российские телекомпании, интернет-кинотеатры и другие правообладатели контента, регулярно фигурирующего на пиратских сайтах. Представитель Роскомнадзора отметил, что документ уже направлен в администрацию президента для дальнейшего рассмотрения.

Созданием специальных реестров займутся компании-подрядчики, которых правообладатели будут нанимать после одобрения Роскомнадзором. Поисковые системы же будут обязаны подключиться к реестрам, количество которых документ не ограничивает, в десятидневный срок и оперативно устранять появляющиеся там пиратские ссылки.

Напомним, что срок действия антипиратского меморандума заканчивается 1 сентября 2019 года.

Екатерина Цой