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Волки расплодились и нападают на людей

15 Сентябрь 2019, 04:14

волк - pixabay

В результате нападения волка на людей в Симферопольском районе Крыма пострадали три человека, сообщает DEITA.RU по материалам  ГУ МЧС России по Республике Крым.

Как рассказали крымские спасатели, были зафиксированы случаи нападения хищника в районе села Привольное и села Перевальное Симферопольского района. В результате происшествий трое пострадавших были доставлены в Симферопольскую районную больницу и в Симферопольскую городскую больницу скорой помощи.

Как пишет ТАСС, волк, напавший на людей в Симферопольском районе, был застрелен егерями, буквально через час-полтора после нападения на людей. 

По словам руководителя департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Крыма Владимира Капитонова, в республике поголовье волков за последние 25 лет выросло в десятки раз. Для стимулирования охотников Минприроды республики подготовило региональный законопроект по установлению премий за отстрел волков в размере от 15 до 30 тысяч рублей за одного хищника.

Дмитрий Санников

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