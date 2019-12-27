Новости
«Вам подарок»: такое письмо от Сбербанка надо срочно удалять
28 Декабрь 2019, 01:15
«Это справедливо»: Пенсии хотят увеличить таким семьям
28 Декабрь 2019, 00:30
Вот что на самом деле волнует россиян
27 Декабрь 2019, 23:45
В ряде вузов страны повысили проходной балл ЕГЭ
27 Декабрь 2019, 23:15
Высокую награду получил коллектив УВО Минтранса
27 Декабрь 2019, 22:54
Танец Марии Захаровой на корпоративе в МИДе возбудил соцсети
27 Декабрь 2019, 22:45
Власти оставили без пенсий тысячи россиян
27 Декабрь 2019, 22:15
Космический год России: первые удачи за 16 лет
27 Декабрь 2019, 21:45
Волна банкротств: Более 10 тысяч приморцев остались без работы
За 2019 год в Приморском крае закрылось 797 предприятия МСП, оставив без работы более 10 тысяч человек, сообщает DEITA.RU.
Согласно статистическим данным ФНС на 10 декабря 2018 года в Приморье свою работу осуществляло 89460 предприятий малого и среднего предпринимательства, через год их количество сократилось на 797 до цифры 88663 предприятия. Уменьшение количества предприятий отмечается почти по всем категориям, кроме «индивидуальных предпринимателей», относящихся к категориям микропредприятия и среднее предприятие.
При этом сократилась и среднесписочная численность работников - на 10290 человек. В декабре 2018 года их численность составляла 228 627 человек. Однако приморцы лишились работы не только из-за закрытия предприятий малого и среднего бизнеса, но и из-за закрытия, банкротства и сокращений на крупных предприятиях.
По сведениям профсоюзов Приморья, в этом году работы лишилось 6567 человек, только с тех предприятий, куда имеют доступ профсоюзы, а в основном это крупные заводы. Так, сокращения проходили на ОАО «Прогресс», «Дальзавод», 322-АРЗ и других оборонных предприятиях.
Еще одной проблемой для компаний стали большие долги, в результате несколько предприятий были признаны банкротами. Так, первым под этот процесс попал ГОК «Бор» в Дальнегорске, несколько лет назад предприятие уже проходило подобную процедуру, тогда часть рабочего коллектива перешла работать в нынешнюю компанию.
По такой же процедуре пошла крупная компания по производству мяса курицы «Дальневосточная птица», причем под этим названием было два предприятия, которые оба пошли по банкротному процессу. Также о закрытии заявило крупное государственное тепличное производство «Дальневосточное».
В строительной сфере заявление в Арбитражный суд подала компания «Аркада». Она строила во Владивостоке крупные объекты - Мариинский театр и несколько жилых комплексов. Последней остановкой для «Аркады» был ЖСК «Остров», который не могут достроить с 2012 года. Однако рассмотрение дела было отложено на потом.
Кроме этих предприятий, заявления о банкротстве подавали лизинговые компании, поставщики метизов, мелкие производители продуктов питания и многие другие предприятия. Однако отдельно можно выделить снова всплывшую историю с банкротством футбольного клуба «Луч», которая под конец года снова встревожила приморцев.
Отметим, что большинство банкротных процессов длятся по несколько лет поэтому, когда закончатся начавшиеся в этом году процессы, остается только гадать.
Иван Юрьев