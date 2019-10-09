Волна протестов катится по Приморью

Октябрь в Приморье становится месяцем акций протеста, сообщает DEITA.RU.

Как правило, люди выходят на площади не сразу и не просто так. Сначала тихо выражают свое недовольство на кухне. Кого прижало посильнее, но еще окончательно не додавило – заявляют о себе открыто, в социальных сетях или обращениями к власти. И уже самые отчаявшиеся выходят на протестные акции против царящей несправедливости.

В Приморье октября 2019 жителей на протест вывели профсоюзы. Повод подвернулся удобный – даже не всероссийская, а всемирная акция профсоюзов «За достойный труд». Ну а на общий лозунг наложились и повестка региональная в виде сниженного властями районного коэффициента, и повестки местные: сокращения рабочих мест и оборонный заказ.

В минувшее воскресенье митинги и пикеты прошли во Владивостоке, Арсеньеве, Большом Камне, Уссурийске, Артеме, Находке, Дальнегорске, Лучегорске, Кировском, Ольге, Хороле, Чугуевке и Михайловке. Всего, по данным Федерации профсоюзов Приморского края, три митинга и 10 пикетов собрали больше пяти тысяч человек.

Арсеньевские авиастроители приняли резолюцию, в которой потребовали обеспечить заказами оборонные предприятия и предотвратить увольнения квалифицированных работников, вернуть доступность звания «Ветеран труда», установить районный коэффициент к зарплате в размере 1,3. Также требования митингующих коснулись доведения до МРОТ окладов неквалифицированных работников. Председатель профорганизации «Прогресс» Андрей Никулин отметил, что митинг стал крайней формой протеста. До конца 2019 года на предприятии планируют уволить 220 сотрудников.

В Большом Камне работники «Звезды» тоже потребовали сохранить районный повышающий коэффициент на уровне 30%. С 1 августа на заводе введена сокращенная рабочая неделя из-за отсутствия оборонного заказа.

Энергетиков Лучегорска также волнуют продолжающиеся сокращения в отрасли: накануне профсоюз уведомили о предстоящем сокращении с 10 января 2020 года около 30 работников Приморской ГРЭС.

Повышения реальной заработной платы и создания новых рабочих мест требовали 300 участников профсоюзного митинга в Уссурийске. Он собрал 300 человек. Помимо горожан в нем участвовали жители соседних сел и поселков. Например, из Октябрьского района приехала делегация активистов профсоюза аграриев.

Эстафету протестов на этой неделе подхватят системные оппозиционеры. Владивостокские коммунисты 13 октября приведут к Дому Молодежи на митинг жителей, недовольных точечной застройкой, а также под совсем свежим трендом: повышением платы за проезд в общественном транспорте.

Дмитрий Санников