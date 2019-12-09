Волна тревоги: школы эвакуируют на Дальнем Востоке

Спецслужбы по всему Дальнему Востоку занимаются проверкой сообщений о минировании школьных учреждений, сообщает DEITA.RU.

Так, уже с утра было несколько звонков о минировании нескольких образовательных учреждений во Владивостоке

«Ранним утром поступили сообщения о нахождении взрывных устройств в школах № 63 (Бородинская, 7), №74 (Харьковская, 7), № 45 (50 лет ВЛКСМ, 27), № 23 (Иртышская, 6), № 59 (Терешковой, 25) и № 82 (Адмирала Горшкова, 26)», - сообщает управление по делам ГО и ЧС города.

Школьники и педагоги эвакуированы из школы – занятия сегодня откладываются. На месте работает полиция и кинологи. В 63й и 23й школе проверки уже закончены – взрывных устройств там не обнаружено.

Более того, коллеги из соседних регионов также делятся информацией о подобных звонках. В частности, несколько школ уже эвакуировано в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Напомним, что волна тревожных сообщений началась с раннего утра – в нескольких школах детей просто не пустили на порог после того, как директорам ряда образовательных учреждений прислали угрожающие письма.

Отмечается, что в некоторых школах занятия начнутся с раннего утра, в других же их, возможно, совсем отменят на сегодняшний день.

Александра Маслова