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Волна тревоги: школы эвакуируют на Дальнем Востоке
Спецслужбы по всему Дальнему Востоку занимаются проверкой сообщений о минировании школьных учреждений, сообщает DEITA.RU.
Так, уже с утра было несколько звонков о минировании нескольких образовательных учреждений во Владивостоке
«Ранним утром поступили сообщения о нахождении взрывных устройств в школах № 63 (Бородинская, 7), №74 (Харьковская, 7), № 45 (50 лет ВЛКСМ, 27), № 23 (Иртышская, 6), № 59 (Терешковой, 25) и № 82 (Адмирала Горшкова, 26)», - сообщает управление по делам ГО и ЧС города.
Школьники и педагоги эвакуированы из школы – занятия сегодня откладываются. На месте работает полиция и кинологи. В 63й и 23й школе проверки уже закончены – взрывных устройств там не обнаружено.
Более того, коллеги из соседних регионов также делятся информацией о подобных звонках. В частности, несколько школ уже эвакуировано в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
Напомним, что волна тревожных сообщений началась с раннего утра – в нескольких школах детей просто не пустили на порог после того, как директорам ряда образовательных учреждений прислали угрожающие письма.
Отмечается, что в некоторых школах занятия начнутся с раннего утра, в других же их, возможно, совсем отменят на сегодняшний день.
Александра Маслова