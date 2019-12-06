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Волны 9 метров: штормовое предупреждение в регионе
В Беринговом море ожидается сильный шторм – волны до 9 метров. В первую очередь опасность коснется жителей Камчатки, сообщает DEITA.RU.
В краевом МЧС предупреждают жителей побережья о том, что, начиная с ночи декабря в акватории Берингова моря в Камчатском крае будет опасное явление.
«Высота волн может достигать 8-9 метров», - отмечают спасатели. Штормовое предупреждение ожидается до воскресенья, 8 декабря.
Как добавляют спасатели, на данный момент опасность грозит только низкоклассным не укрытым в бухтах судам. Владельцам плавсредств советуют побеспокоиться о безопасности своего имущества и экипажа, и не выходить на воду в указанный период, либо скрыться в безопасном месте.
Александра Маслова