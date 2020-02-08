Волочкова поспорила с французским модельером

Анастасия Волочкова отметила, что в России есть мужчины модельной внешности, сообщает ИА DEITA.RU. Тем самым популярная балерина выразила несогласие с мнением модельера из Франции.

Жан-Поль Готье в эфире телевизионной передачи высказался на тему красоты женщин и мужчин, в том числе российских. Модельер подобрал слово для русских мужчин – «мачистые», отметив при этом, что дамы стараются понравится.

Балерина считает, что Жан-Поль Готье не успел оценить красоту мужчин, отмечает «Ura.ru». По мнению Анастасии, стоит выйти за пределы Останкинской телебашни и можно будет лицезреть больше красивых мужчин, а некоторые мужчины смогут похвастаться и модельной внешностью.

Балерина стала не единственным представителем шоу-бизнеса, кто отреагировал на слова известного модельера. Дмитрий Нагиев также прокомментировал слова Жана-Поля Готье. Популярный российский ведущий считает, что красота мужчины является симбиозом нескольких понятий – воспитанности, ума, такта и чувства юмора. Дословное высказывание Дмитрия Нагиева приводит «Московский комсомолец».

Стоит отметить, что Жан-Поль Готье успел не только высказаться о красоте русских людей, но и выстроить деловые отношения с популярной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Артистка на своей страничке Instagram выражает большую радость, что столь именитый модельер приложит руку для создания её сценических образов.