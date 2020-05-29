Волонтерам и соцработникам заплатят по 12 тысяч рублей

На заседании правительства премьер Михаил Мишустин озвучил меры поддержки еще одной категории людей, сообщает ИА DEITA.RU.



В повестке заседания – снова наиболее волнующие темы – указы президента и бюджетные начисления тем, кто борется с коронавиусом по разным фронтам.

Мишустин отметил, что президент Путин поддержал последние инициативы правительства в сфере занятости. Общим решением главы государства и кабмина назначены дополнительные выплаты волонтерам и НКО. Слова главы Кабмина приводит сайт правительства России.

Власть особо отметила также социальных работников и простых граждан, которые помогают бескорыстно, будучи неравнодушными к чужим проблемам. Как отметил Мишустин, именно эти люди сейчас по доброй воле берут под опеку пожилых граждан, инвалидов, сирот, обеспечивая им заботу и уход.

Этих россиян правительство решило поддержать материально.

Так, по словам главы кабмина, с 1 апреля по 30 июня дополнительными ежемесячными выплатами в размере более 12 тысяч рублей поощрят «всех тех, кто не остался в стороне и проявил заботу о людях, нуждающихся в опеке и внимании».

Кроме того, Михаил Мишустин напомнил членам кабинета министров о том, что по-прежнему в зоне особого внимания выплаты «путинских» компенсаций врачам и работникам скорой помощи. В этой сфере не все гладко.

Так, на днях стало известно о невыплатах премий в Краснодарском крае. Там деньги получили только члены специальных инфекционных бригад. Однако врачи скорой помощи записали видеообращение, в котором разъяснили, что на вызовы к заболевшим выезжают все без исключения доктора. Назревает крупный конфликт с руководством медучреждения.

Напомним, президент распорядился выделить по 80 тысяч рублей врачам, по 50 тысяч среднему медперсоналу и по 25 тысяч медсестрам и водителям медтранспорта. Поощрения должны прийти тем врачам, кто непосредственно борются с коронавирусом.