Спекулировать на семье и экологических проблемах пытаются волонтёры, сами об этом не подозревая. Волонтёрские организации лишь на бумаге могут быть таковыми, по сути же это – натуральный отъём денег у населения под благовидным предлогом, сообщает DEITA.RU.

Как сообщают пользователи в сети, появился новый вид деятельности волонтёров, когда симпатичные молодые юноши и девушки привлекательно рассказывают о той или иной схеме пожертвований. Так, например, мужчина встретил одну и ту же девушку-волонтёра, которая в разные дни предлагала разные варианты для пожертвований. В первый день она сообщала о ребятах из детских домов, которых определяют в некие деревенские семьи, в которых воспитываются дети в дальнейшем. В качестве взноса девушка предложила мужчине ежемесячно делать пожертвования на сумму от 800 до 1500 рублей.

Если на первый раз мужчина лишь отказался, второй случай вызвал у него уже явные подозрения. Теперь та же самая девушка говорила о проблеме загрязнения природы - лесов и водоёмов. Когда мужчина потребовал хоть какие-то доказательства волонтёрской работы – например снимки с места очистки лесного массива от мусора, «волонтёр» заметно занервничала. При этом, в обоих случаях рядом другие добровольцы радостно оформляли «подписку» на пожертвования от других прохожих.

Переговорив с девушкой, мужчина предположил, что, помогая организации, люди фактически обеспечивают подобным «волонтёрам» зарплату. Документально, подобные организации вероятно и перечисляют 10% от собранного на благотворительные нужды – остальное же используется по своему усмотрению.

Мужчина привёл в пример собственную волонтёрскую деятельность. В неё вошла уборка леса, берега Москва-реки, покраска и уход за могилами на кладбище, работа в колл-центре бесплатной юридической помощи. Суть волонтёрства не в том, чтобы собрать с россиян взносы себе для зарплаты, а том, чтобы свои ресурсы – энергию, силы, время – отдать на благо общества, при этом ни на что не рассчитывая взамен.

Напомним, столица Дальнего Востока отличилась в подобном инциденте – незаконно организовав центр по реабилитации лиц с алко- и наркотической зависимостью. Мужчина избивал своих подопечных, при этом разрешения на осуществление деятельности у него не было обнаружено. Таким образом, под благовидным предлогом, мужчина фактически организовал рабский строй.

Отчего волонтёрские направления повернули «не туда», превратившись в распутство?

Софья Корф