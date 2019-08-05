Во Владивостоке состоялся общий и компетентностный тренинг волонтеров для участия в 45 мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills, сообщает DEITA.RU

Участники более чем из 56 стран с 22 по 27 августа будут соревноваться по различным профессиональным компетенциям на чемпионате WorldSkills - 2019 в Казани. Для наилучшего обеспечения работы мероприятия в столицу Татарстана прибудут волонтёры из различных регионов России. Приморский край в волонтёрском корпусе будут представлять 23 человека. Ребята – амбициозные молодые люди со знанием английского или других языков - те, кто показал наилучшие результаты на собеседованиях. Принимающая сторона обеспечит волонтёров питанием и проживанием на время конкурсного мероприятия, администрация Приморского края позаботилась о проезде ребят.

На протяжении двух дней волонтёры в форме тренинга обучались специфике работы на мероприятии, участвовали в играх на сплочение, изучали особенности стран – участников. Тренинги проходили на базе Центра содействия развитию молодежи Приморского края. Занятия проводили тренеры, которые прошли обучение в марте текущего года в рамках Всероссийского образовательного лагеря Volunteers Academy 2019.

Руководитель ресурсного центра по набору волонтеров на 45 мировой чемпионат WorldSkills Ксения Козлова уверена, что участие в организации работы подобного масштабного мероприятия позволит волонтёрам не только завязать новые знакомства, но и повысить уровень владения английским языком, улучшить собственные компетенции. Однако сначала необходимо хорошо подготовиться, чтобы волонтёр понимал, какие обязанности возложены на его плечи.

«Подготовка нужна для того, чтобы волонтёры обучились определённым технологиям работы. Чтобы мы смогли отвечать на вопросы и помогать людям, которые будут там, мы должны сами знать ответы на все вопросы. Волонтёр не знает слов «Я не знаю», он должен в любом случае найти ответ. Эти дни мы посвящаем изучению разных аспектов чемпионата – его истории, компетенциям и направлениям, а также тому, как правильно коммуницировать с людьми на чемпионате, в том числе как вести межкультурный диалог», - добавила она.

Первый этап обучения состоялся в минувшие выходные, впереди волонтёров ожидает ещё 2 этапа обучения, которые пройдут в Казани.

Софья Корф