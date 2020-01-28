Новости
Сразу 3 живодера попали на видео в Приморье
28 Январь 2020, 08:45
Приморские зарплаты не дотягивают до идеала
28 Январь 2020, 08:30
Кубай сказал, когда в Приморье придет шторм
28 Январь 2020, 08:15
«Это безответственно»: Приморцы обманом прорвались из Китая с высокой температурой
28 Январь 2020, 07:45
Волшебная вакансия: во Владивостоке ищут стажера на зарплату до 350 тысяч рублей
28 Январь 2020, 07:30
Названы адреса, по которым не будет света
28 Январь 2020, 07:15
Приморцы просят Миллу Йовович спасти их от смертельного вируса
28 Январь 2020, 07:00
Интригующее приглашение на грузинский вечер во Владивостоке появилось в Сети
28 Январь 2020, 06:50
Волшебная вакансия: во Владивостоке ищут стажера на зарплату до 350 тысяч рублей
Никакого оклада такому
золотому сотруднику не положено, сообщает DEITA.RU.
На портале по поиску работы и сотрудников HeadHunter опубликована необычная вакансия. Риэлторское агентство обещает платить стажеру в отделе аренды, не имеющему опыта работы, до 350 тысяч рублей в месяц на руки. При этом ставка не предполагает оклада, а предусматривает только «прозрачный и высокий процент от сделок».
«На всем готовом работать не получится. Нужно стараться!!», – предупреждают амбициозного соискателя.
От кандидата на должность требуют, чтобы он был «современным бойцом с перспективой роста», что бы это ни значило. Также в перечне традиционные целеустремленность, обучаемость и энергичность. В числе обещаний работодателя комфортный офис, горячий кофе с утра и официальное трудоустройство (что странным образом сочетается с полным отсутствием оклада).
Пожалуй, каждый приморец, хоть раз сталкивавшийся на личном опыте с необходимостью найти жилье под съем, имеет достаточно нелетных эпитетов в адрес занимающихся рынком аренды риэлторов. Теперь к эмоциям и переживаниям добавляются и сведения о заработной плате этих специалистов.
Елена Кот