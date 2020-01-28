Волшебная вакансия: во Владивостоке ищут стажера на зарплату до 350 тысяч рублей

Никакого оклада такому золотому сотруднику не положено, сообщает DEITA.RU.



На портале по поиску работы и сотрудников HeadHunter опубликована необычная вакансия. Риэлторское агентство обещает платить стажеру в отделе аренды, не имеющему опыта работы, до 350 тысяч рублей в месяц на руки. При этом ставка не предполагает оклада, а предусматривает только «прозрачный и высокий процент от сделок».

«На всем готовом работать не получится. Нужно стараться!!», – предупреждают амбициозного соискателя.

От кандидата на должность требуют, чтобы он был «современным бойцом с перспективой роста», что бы это ни значило. Также в перечне традиционные целеустремленность, обучаемость и энергичность. В числе обещаний работодателя комфортный офис, горячий кофе с утра и официальное трудоустройство (что странным образом сочетается с полным отсутствием оклада).

Пожалуй, каждый приморец, хоть раз сталкивавшийся на личном опыте с необходимостью найти жилье под съем, имеет достаточно нелетных эпитетов в адрес занимающихся рынком аренды риэлторов. Теперь к эмоциям и переживаниям добавляются и сведения о заработной плате этих специалистов.

Елена Кот