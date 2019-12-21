«Вонища невыносимая» — тонны деликатеса выбросили в лесу

В районе приморского села Борисовка неизвестные выбросили 1,5 тонны краба и креветки, сообщает DEITA.RU. Местные жители рассказали об этом в паблике mark2_che.

По словам мужчины, который первый заметил эту свалку, еще несколько дней ничего не было. «Где-то так навскидку тонны полторы. Краб. Креветка. Камчатский край вареный. Ракушка. Ящики в китайской упаковке. Вонища невыносимая…» — рассказывает он.

Кадры вызывали переполох в Сети. Поступок неизвестных приморцы жестко осудили:

«Да если их поймают, это будет такой штраф, что мало не покажется»,

«Да, конечно, за такую цену никто не покупает эти морепродукты. Вот и товар не реализован. Снизьте цену, и люди будут разбирать его, а так ни денег, ни товара»,

«Краба сто лет не ела. Про икру молчу. Живём возле моря, а позволить не можем, так как цены — космос. Зато вон что делают»,

«Каждый уже этих бедных крабов, икру, рыбу продаёт. Ну не продаёшь, снизь цену. Срок подходит, так отвези в церковь или детдом. Нет, лучше в лесу выкинуть, чтобы никому не досталось».

Екатерина Брязгунова



