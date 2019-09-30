«Вонючие рыдваны» - горожане высказались о повышении стоимости проезда

С сегодняшнего дня оплата проезда в автобусах города Владивостока повысилась почти на 20% - до 28 рублей. Проезд на трамвае, троллейбусе и фуникулёре теперь стоит 20 рублей. Чтобы узнать мнение горожан о подобном резком повышении стоимости, журналисты DEITA.RU провели опрос.

Большинство опрошенных пассажиров посчитали увеличение стоимости проезда необоснованным.

«Я студентка, и, как многие мои одногруппники, очень недовольна повышением, потому что придётся тратить теперь намного больше на проезды, а у студентов и так нет денег… Состояние автобусов оставляет желать лучшего. Во-первых, они редко ходят, иногда не по расписанию, немного грязные, нет безналичного расчёта, что отягощает жизнь, потому что не всегда есть наличка. Мы очень недовольны этим – я надеюсь, что это всё-таки отрегулируют и уменьшат стоимость обратно до 23 рублей хотя бы», - поделилась мнением студентка.

«Вообще, мы очень долго ждали 74-го, в общем, не дождались, поехали на перекладных. Вообще, за эту цену нам обещали, что будет улучшено качество, будут ездить по расписанию. Этого нет - я только увеличение цены вижу, а увеличение качества обслуживания не наблюдаю», - негодует молодая девушка с матерью.

«Моё мнение – резко отрицательное. Это того не стоит! 77-й, 74-й маршруты – рыдваны! Вонючие, матершинники, телефоны за рулём! И мы говорим о такой цене? Вот я пенсионер, езжу с Русского – мне нужно на двух автобусах доехать – 56 рублей туда и 56 рублей обратно», - эмоционально выразила своё недовольство пенсионерка.

«Необоснованно повысили, потому что налоги платят они? Сколько в бюджет идёт? По-моему, ничего не идёт. И ничего не изменится – что 28, что 23 рубля – всё останется на том же уровне», - отметил мужчина.

Небольшая часть, порядка 17% опрошенных, посчитали увеличение стоимости за проезд в транспорте закономерным.

«Проезд на автобусе должен увеличиться, потому что растут цены на бензин, и увеличение цен на проезд - это закономерность».

«Я считаю, что увеличение обосновано. Потому что и запчасти дорогие, и бензин, водители работают с раннего утра и до позднего вечера, и зарплата не такая уж и высокая. В других городах, например, если с Хабаровском сравнивать, у них гораздо раньше было повышение цен. Уже в прошлые годы было до 30 и выше, поэтому я считаю, что у нас повышение обосновано».

Стоит отметить, что даже те, кто посчитал повышение на 5 рублей обоснованным, не до конца довольны состоянием автобусов и сервисом. Люди отмечают грубость водителей, их отвлечение за рулём на телефонные разговоры и даже на просмотр кинофильмов! Горожане считают, что автобусы, за малым исключением, находятся в плачевном состоянии, скрипят, пахнут гарью и неприятно подпрыгивают на кочках.

Справедливости ради стоит отметить, что губернатор помог городу закупить новые муниципальные автобусы, однако их количество пока настолько мало, что горожане, пожалуй, не заметят существенной разницы.

Софья Корф