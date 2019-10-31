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Путин недоволен российскими поликлиниками
31 Октябрь 2019, 23:45
С ножом под галлюцинациями: в детском садике зарезали ребенка
31 Октябрь 2019, 23:15
Штрафы по ОСАГО увеличат в разы
31 Октябрь 2019, 22:45
Врачи уезжают из регионов в поисках лучшей жизни
31 Октябрь 2019, 22:15
Водителям разрешат оспорить штрафы с камер онлайн
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Россиян ждет небывалый рост тарифов
31 Октябрь 2019, 21:15
Коллекторы купили: россиян заочно вынуждают оплачивать кредиты по второму кругу
31 Октябрь 2019, 20:45
Судимость «случайно» не заметили у нового представителя Совета федерации
31 Октябрь 2019, 20:15
С ножом под галлюцинациями: в детском садике зарезали ребенка
На месте работают сотрудники правоохранительных органов,
сообщает DEITA.RU.
Обновление 23.32
Стало известно, что убийца не имел никакого отношения к ребенку. В садик он пришел, потому что слышал голоса в голове. Они говорили ему "убить, чтобы жить самому". Также стало известно, что убийца проходил лечение у нарколога с 2016 года.
В Ямало-Ненецком автономном округе произошло ЧП. В детский садик «Сказка» ворвался вооруженный мужчина. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
В момент, когда преступник проник в здание, все дети были на тихом часу. Мужчина ударил ножом в шею одного ребенка. 6-летний мальчик скончался.
Приехавшая на место полиция задержала нападавшего. Им оказался 36-летний местный житель. Мужчина был пьян. Уже возбуждено уголовное дело по статьям «убийство малолетнего» в отношении мужчины и «халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении руководства сада.
Елена Миронова