С ножом под галлюцинациями: в детском садике зарезали ребенка

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, сообщает DEITA.RU.



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Стало известно, что убийца не имел никакого отношения к ребенку. В садик он пришел, потому что слышал голоса в голове. Они говорили ему "убить, чтобы жить самому". Также стало известно, что убийца проходил лечение у нарколога с 2016 года.

В Ямало-Ненецком автономном округе произошло ЧП. В детский садик «Сказка» ворвался вооруженный мужчина. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В момент, когда преступник проник в здание, все дети были на тихом часу. Мужчина ударил ножом в шею одного ребенка. 6-летний мальчик скончался.

Приехавшая на место полиция задержала нападавшего. Им оказался 36-летний местный житель. Мужчина был пьян. Уже возбуждено уголовное дело по статьям «убийство малолетнего» в отношении мужчины и «халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении руководства сада.

Елена Миронова