Встреча в Дальневосточном федеральном университете, которая состоялась в субботу, 18 мая, вызвала у юных приморцев неподдельный интерес, сообщает DEITA.RU.

Панельная дискуссия «Школа тьюторов Кадров будущего», в которой принимали участие врио вице-губернатора края Константин Богданенко, председатель регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Виталий Гуменюк, заместитель генерального директора АРЧК Гасан Гасанбалаев, федеральный тренер инициативы АСИ «Кадры будущего до регионов» Александр Лопатин, стала для многих студентов открытием перспектив, которые дарит молодежи Приморский край. Спикеры рассказали о том, какие специальности наиболее востребованы в регионе, о различных мерах поддержки молодых специалистов (для молодых врачей, учителей). Вначале студенты не очень активно участвовали в дискуссии, но затем стали задавать вопросы: с чем-то соглашались, с чем-то нет, выступали со своими предложениями (в том числе и рационализаторскими). Самое главное — разговор вызвал интерес.

По мнению врио вице-губернатора Константина Богданенко, в Приморье можно называть уникальной площадкой, и подобных показателей в стране больше нет - 91 тысяча предпринимателей, обеспечивающая работой почти 270 тысяч приморцев. И этот сектор формирует 40% валового регионального продукта. Для молодежи открывается масса перспектив. Одну из них он подсказал студентам.

«Сейчас в крае сложилась такая ситуация, что многие туристы, которые посещают край индивидуально, проводят здесь 2-3 дня и сегодня наблюдается активный рост туристов из Южной Кореи, многие из которых прилетают во Владивосток на выходные, - рассказал врио главы региона Константин Богданенко, - только в прошлом году почти 200 тысяч туристов было из Республики Корея, и сегодня мы прогнозируем рост турпотока из этой страны до 300 тысяч человек. Туристы приезжают во Владивосток, чтобы посмотреть на Европу в центре Азии. И было бы замечательно сделать так, чтобы поездки были более продолжительными, а для этого туристам надо что-то интересное предложить. Развивать туристическую привлекательность региона», - отметил спикер.

По мнению первокурсницы ДВФУ Анны Гонтарь, эта дискуссия перевернула многие ее представления о возможностях и перспективах развития региона.

«Такие встречи просто необходимы, - рассказала в беседе с DEITA.RU Анна. - Спикеры такого уровня, с опытом, показывают нам свое видение Дальнего Востока, а мы, проецируя это через себя, «отдаем» им обратную связь. Такие встречи заставляют думать. Например, тема развития туристической привлекательности Приморья меня заинтересовала, она мне близка – я учусь на факультете международных отношений. Мне интересны проекты туризма и образования и приятно, что сегодня эксперты выделили туризм, как одну из основных задач развития Дальнего Востока», - сказала собеседница.

Студенты надеются на продолжение беседы и интересные дискуссии.

Инна Эстрина