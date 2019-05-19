Житель Партизанского района Приморского края задержан полицейскими за кражу музыкального центра и продуктов питания, сообщили DEITA.RU в ОМВД России по городу Находке.

Злоумышленник, разбив окно дачного дома, проник в помещение, похитил музыкальный центр и продукты питания. Хозяин дачи оценил ущерб в 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан 28-летний мужчина, который признался в краже. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям. За кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, гражданину лишение свободы на срок до пяти лет.

Накануне в полиции рассказали, как можно потерять все деньги с карты. Дело в том, что, завладев вашим телефоном, вор получает доступ ко всем вашим картам. Если на гаджете нет пароля – можете прощаться с деньгами. Воры, зная только ваш номер телефона, за считанные мгновения могут перевести все имеющиеся деньги с вашей карты на свою.

Дмитрий Санников