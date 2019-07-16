Лжеинкассатор ограбил автосалон, сообщает DEITA.RU.



Необычное ограбление автосалона произошло в Ярославле. По данным МВД, в салон зашел мужчина в форме инкассатора и забрал 5 миллионов рублей. обман вскрылся только когда за деньгами приехали реальные инкассаторы.

По сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, преступник с пятью миллионами в мешке скрылся с места преступления на велосипеде. Полиция уже выяснила, что преступление планировали заранее группой лиц. Один из соучастников предоставил форму, кроме того, мошенники приготовили сим-карты для связи и даже штамп для инкассации. В ходе подготовки исполнитель заходил в салон, чтобы оценить обстановку, а также купил тот самый велосипед, на котором и уехал после ограбления.

В полиции сообщили, что украденное уже вернули салоны, на уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

Елена Миронова