Дерзость грабителя не знала границ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на московское УМВД.

В Москве произошло, возможно, одно из самых наивных и в тоже время, самоуверенных ограблений. Молодой человек, имевший доступ к кассе одного из столичных предприятий, похитил оттуда более 1,3 миллионов рублей.

Он объяснил свой поступок тем, что данную сумму необходимо "передать инкассаторам". После хищения никто из сотрудников фирмы даже не вспоминал про недостающую сумму.

Однако спустя месяц руководство компании хватилось денег и только тогда сотрудники службы безопасности смогли восстановить картину произошедшего.

Следователи Москвы уже возбудили уголовное дело по статье "кража".

Дмитрий Шевченко