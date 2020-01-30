Вора-альфонса задержали в Петербурге

Мужчина профессионально знакомился с женщинами в интернете, чтобы потом их обворовывать, сообщает DEITA.RU.



Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в серии грабежей. 31-летний уроженец Уфы несколько лет занимался тем, что знакомился с женщинами ради краж.

Как пишут «Невские новости», следствие установило, что подозреваемый знакомился с женщинами в интернете. После непродолжительных отношений он исчезал с их имуществом и деньгами. Пока полиция нашла только одну жертву альфонса, но считается, что пострадавших женщин много.

Возбуждены уголовные дела, подозреваемый арестован. Устанавливаются все факты его противоправной деятельности.

Елена Миронова