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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Вора-альфонса задержали в Петербурге

Полиция шеврон

Мужчина профессионально знакомился с женщинами в интернете, чтобы потом их обворовывать, сообщает DEITA.RU.

Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в серии грабежей. 31-летний уроженец Уфы несколько лет занимался тем, что знакомился с женщинами ради краж.

Как пишут «Невские новости», следствие установило, что подозреваемый знакомился с женщинами в интернете. После непродолжительных отношений он исчезал с их имуществом и деньгами. Пока полиция нашла только одну жертву альфонса, но считается, что пострадавших женщин много.

Возбуждены уголовные дела, подозреваемый арестован. Устанавливаются все факты его противоправной деятельности.

Елена Миронова

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