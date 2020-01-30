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Вора-альфонса задержали в Петербурге
Мужчина профессионально знакомился с женщинами в интернете,
чтобы потом их обворовывать, сообщает DEITA.RU.
Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в серии грабежей. 31-летний уроженец Уфы несколько лет занимался тем, что знакомился с женщинами ради краж.
Как пишут «Невские новости», следствие установило, что подозреваемый знакомился с женщинами в интернете. После непродолжительных отношений он исчезал с их имуществом и деньгами. Пока полиция нашла только одну жертву альфонса, но считается, что пострадавших женщин много.
Возбуждены уголовные дела, подозреваемый арестован. Устанавливаются все факты его противоправной деятельности.
Елена Миронова