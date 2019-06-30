В ближайшее время в российские войска поступит автоматизированная система учета и контроля горюче-смазочных материалов, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, новая система включает в себя датчики на каждой машине. Датчики эти в автоматическом режиме передают данные начальнику службы горючего воинской части, далее в дивизию, затем в армию, в округ и в итоге в Национальный центр управления обороной.

Систему официально презентовали в рамках форума «Армия-2019». Она изготовлена полностью из российских компонентов и прошла предварительные испытания. По информации Минобороны России, ей могут оснащаться автомобильная и бронетанковая техника, корабли и суда военно-морского флота, авиация, средства заправки и транспортирования горючего, а также стационарные объекты материально-технического обеспечения по службе горючего.

Дмитрий Санников