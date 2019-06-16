Заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что пенсия среднестатистического россиянина должна составлять 40 процентов от зарплаты, вызвала у граждан шкал недовольства, сообщает DEITA.RU.

Напомним, накануне Кудрин сказал, что пенсия должна составлять 40 процентов от той зарплаты, которую он получал перед выходом на пенсию. Также он отметил, что если гражданин хочет получать больше, как, например, европейцы — 70 процентов, то необходимо в годы активности трудиться и пополнять индивидуальный пенсионный капитал. То есть, копить на достойную старость.

Слова Кудрина не понравились россиянам, особенно тем, у кого небольшая заработная плата. «А если зарплата на руки 13 или 15 тысяч, какая пенсия? Зачем работать, если не работаешь, а получаешь 13 с копейками? А работаешь, с 13 тысяч что получишь?», «Очень смешно... Если он считает по белой зарплате, которую в принципе смешно озвучивать, то это не пенсия», — пишут граждане.

«Ему хорошо говорить при его-то зарплате. Сытый голодного не разумеет. А нам при наших копейках еще и пенсию урежут, вообще, супер будет! При зарплате в 15 или 12 тысяч, какая пенсия в 40 процентов? А если зарплата в 5 тысяч? Племяшка в Барнауле работала на заводе, точно не скажу, как называется, но зарплата 5 тысяч… Так какая пенсия у нее будет с такой большой зарплаты?», «В свое время накопила, но счет заморозили, а потом выдали копейки. Была застрахована, но осталось три месяца из пяти лет и вновь ни с чем. Я не могу доверять правительству, которое ворует мои деньги», — приводят граждане реальные примеры из жизни.

Стоит отметить, что нашлись и те, кто, в целом-то, может быть и готов откладывать на свою старость, однако отмечает, что в России это сделать просто-напросто невозможно. «У нас в России это нереально! Человек будет откладывать, а потом все его накопления превратятся в копейки, как у нас это бывало не раз», — уверяют в соцсетях.

Екатерина Брязгунова