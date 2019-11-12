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«Воруют сотнями миллионов!»: Путин возмущен Дальним Востоком

Путин

«Воруют сотнями миллионов!»: Путин возмущен Дальним Востоком

Президент провел совещание с членами правительства, на котором обсудил важнейшие для страны вопросы, сообщает DEITA.RU.

Ситуацию с воровством в оборонно-промышленном комплексе РФ обсудил Владимир Путин на совещании, которое прошло в понедельник с членами правительства. В качестве самого яркого примера президент привел космодром Восточный в Амурской области.

По словам главы государства, необходимо сделать так, чтобы деньги использовались по назначению на этой стройке, а не оседали в карманах. Владимир Путин отметил, что на всех ОПК необходимо добиться прозрачности.

Также президент прямым текстом отметил, что «воруют миллионами!». Речь шла про космодром в ДФО. Он также подчеркнул, что по факту воровства бюджет средств на строительстве было возбуждено несколько десятков уголовных дел, некоторые фигуранты уже сидят в тюрьмах. Но даже это не помогло навести порядок.

Путин заявил, что теперь за ОПК и строительством космодрома Восточный будет следить не только контрольное управление президента, но и прокуратура и Следком.

Елена Миронова

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