Новости
Безусловный базовый доход может стать спасением России
12 Ноябрь 2019, 10:20
Депутаты ЗакСа: в Приморье станет безопаснее, спокойнее и правомернее
12 Ноябрь 2019, 10:00
Бюджет региона готов к первому чтению
12 Ноябрь 2019, 09:40
Пенсионный возраст предложили вернуть в Госдуме
12 Ноябрь 2019, 09:32
Названо точное время удара стихии
12 Ноябрь 2019, 09:15
Все выше и выше: Владивосток душат ценами на топливо
12 Ноябрь 2019, 08:45
«Воруют сотнями миллионов!»: Путин возмущен Дальним Востоком
12 Ноябрь 2019, 08:15
Халява кончилась: озвучены новые условия льготных перелетов
12 Ноябрь 2019, 07:45
«Воруют сотнями миллионов!»: Путин возмущен Дальним Востоком
«Воруют сотнями миллионов!»: Путин возмущен Дальним Востоком
Президент провел совещание с членами правительства, на котором обсудил важнейшие для страны вопросы, сообщает DEITA.RU.
Ситуацию с воровством в оборонно-промышленном комплексе РФ обсудил Владимир Путин на совещании, которое прошло в понедельник с членами правительства. В качестве самого яркого примера президент привел космодром Восточный в Амурской области.
По словам главы государства, необходимо сделать так, чтобы деньги использовались по назначению на этой стройке, а не оседали в карманах. Владимир Путин отметил, что на всех ОПК необходимо добиться прозрачности.
Также президент прямым текстом отметил, что «воруют миллионами!». Речь шла про космодром в ДФО. Он также подчеркнул, что по факту воровства бюджет средств на строительстве было возбуждено несколько десятков уголовных дел, некоторые фигуранты уже сидят в тюрьмах. Но даже это не помогло навести порядок.
Путин заявил, что теперь за ОПК и строительством космодрома Восточный будет следить не только контрольное управление президента, но и прокуратура и Следком.
Елена Миронова