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Воры украли золотой унитаз из английского дворца

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Золотой унитаз из английского дворца похитили злоумышленники, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на Agence France Presse и местную полицию.

Из Бленхеймского дворца в Англии украли произведение искусства с названием «Америка». Это – целиком сделанный из золота унитаз с подключением к канализации.

Воры воплотили свой замысел в ночь на четырнадцатое сентября и ушли с добычей к пяти часам утра. Незаконное действие привело к затоплению. Пострадавших, как передают правоохранительные органы, нет. Только сам объект культурного наследия, ущерб которому нанесен существенный.

Функционирующий экспонат сделан итальянским художником Маурицио Каттеланой и оценивается экспертами от одного до пяти миллионов евро.

Полиция задержала подозреваемого – мужчину шестидесяти шести лет. Предполагается, что он действовал в группе. Виновных обещают найти и наказать, похищенное произведение искусства собираются возвратить на законное место.

Анастасия Туркова

унитаз

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