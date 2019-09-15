Новости
Воры украли золотой унитаз из английского дворца
15 Сентябрь 2019, 11:16
Владельцам таких карт грозит серьёзная опасность
15 Сентябрь 2019, 10:45
Новые акцизы введут для курящих в России
15 Сентябрь 2019, 10:15
Вот за что могут урезать пенсию
15 Сентябрь 2019, 09:44
Японцы прибыли осваивать Курилы
15 Сентябрь 2019, 09:15
Директоров школ с необъективными оценками будут увольнять
15 Сентябрь 2019, 08:44
Центр города перекроют в честь очередного праздника
15 Сентябрь 2019, 08:05
Дожди возвращаются в столицу
15 Сентябрь 2019, 07:41
Воры украли золотой унитаз из английского дворца
15 Сентябрь 2019, 11:16
Золотой унитаз из английского дворца похитили злоумышленники, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на Agence France Presse и местную полицию.
Из Бленхеймского дворца в Англии украли произведение искусства с названием «Америка». Это – целиком сделанный из золота унитаз с подключением к канализации.
Воры воплотили свой замысел в ночь на четырнадцатое сентября и ушли с добычей к пяти часам утра. Незаконное действие привело к затоплению. Пострадавших, как передают правоохранительные органы, нет. Только сам объект культурного наследия, ущерб которому нанесен существенный.
Функционирующий экспонат сделан итальянским художником Маурицио Каттеланой и оценивается экспертами от одного до пяти миллионов евро.
Полиция задержала подозреваемого – мужчину шестидесяти шести лет. Предполагается, что он действовал в группе. Виновных обещают найти и наказать, похищенное произведение искусства собираются возвратить на законное место.
Анастасия Туркова