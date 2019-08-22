Вероятность летального исхода от этого заболевания практически 100%, сообщает DEITA.RU.



Медики подтвердили, что уже восемь человек заражены сибирской язвой. Как пишет РИА Новости, это случилось в одном из сел Армении в 130 километрах от Еревана.

Изначально сообщалось только о пяти пациентах, у которых установили наличие возбудителя заболевания. Сегодня стало известно еще о трех случаях.

В Минздраве Армении сообщили, что в этом селе уже работают специалисты Национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что заразиться можно от домашних животных – при разделке туш или при употреблении в пищу зараженных продуктов. А также через воду, шкуры и так далее. Вероятность смерти достигает практически 100%.

Елена Миронова