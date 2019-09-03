Ранним утром во вторник, 3 августа, в провинции Хубэй Китая местный житель совершил нападение на начальную школу, сообщает DEITA.RU.

40-летний нападающий ранил десять детей. Все были срочно доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Однако восемь детей спасти не удалось. Они скончались.

Как пишет РИА Новости, на данный момент мотивы нападавшего не известны.

Экстренные ситуации в школах случаются по всему миру. Так, накануне в России почтили память жертв бесланской трагедии 2004-го года. 1 сентября во время праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний, террористы захватили 1-ю школу города. Освободительная операция длилась трое суток, в результате нее погибли 333 человека, в том числе дети свыше 180 человек и спасатели.

Екатерина Брязгунова