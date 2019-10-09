telegr wh call

Новости

Вот как японцы угомонили браконьеров из КНДР

9 Октябрь 2019, 21:45

Слитыми в Сеть данными Сбербанка уже пользуются мошенники

9 Октябрь 2019, 21:15

Восемь из 10 родителей запрещают детям соцсети и вот почему

9 Октябрь 2019, 20:45

Движение блокировано: серьезное ДТП произошло на трассе

9 Октябрь 2019, 20:15

Как вернуть деньги, украденные мошенниками с карты «Сбербанка»

9 Октябрь 2019, 20:00

Какие рыба и икра опасны, объяснили в Роскачестве

9 Октябрь 2019, 19:45

Водители придумали, как обмануть дорожные камеры ГИБДД

9 Октябрь 2019, 19:30

Названы пять жестких разводов инспекторов ГИБДД

9 Октябрь 2019, 19:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Восемь из 10 родителей запрещают детям соцсети и вот почему

соцсети

Родители рассказали о правилах пользования гаджетами у своих детей, сообщает DEITA.RU.

Портал по поиску работы SuperJob провел опрос среди экономически активного населения России. У людей спрашивали о правилах пользования соцсетями у их детей. Итоги показали, что 8 из 10 родителей запрещают детям регистрироваться в сетях и пользоваться ими.

По мнению большинства (29%), заводить странички в соцсетях можно с 16 лет. Еще 26% уверены, что начинать можно и в 13-15 лет. Тех, кто разрешил бы семилеткам сидеть в соцсетях, всего 2%.

Интересно, что всего 4% родителей ориентируется не на возраст, а на развитость ребенка, его готовность и интересы. При этом 18% россиян вообще против соцсетей до 18 лет.

Если говорить о безопасности в Сети, то абсолютное боьшинство родителей объясняет своим детям правила поведения в Интернете, правила безопасности и конфиденциальности в соцсетях. При этом, только половина опрошенных объяснила, что общаться с незнакомцами опасно.

Интересно еще и то, что чем больше доход у людей, тем сильнее их уверенность в том, что до 18 лет никакие соцсети детям не нужны.

Елена Миронова 

Читайте также:

Реальный срок или штраф: как накажут россиян за травлю в интернете

Наталью Поклонскую забанил Facebook

Фургал - второй Кадыров: аналитики нашли фейки в популярности губернаторов

Популярное

Ответ на скандал: Россия не пустит США в страну

«Просто в шоке» — выдержка из школьного учебника разгневала россиян

Возраст получения пенсий снижен в России

Распродажа товаров сгоревшего ТЦ начнется на этой неделе
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...