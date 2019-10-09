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Восемь из 10 родителей запрещают детям соцсети и вот почему
Родители рассказали о правилах пользования гаджетами у своих
детей, сообщает DEITA.RU.
Портал по поиску работы SuperJob провел опрос среди экономически активного населения России. У людей спрашивали о правилах пользования соцсетями у их детей. Итоги показали, что 8 из 10 родителей запрещают детям регистрироваться в сетях и пользоваться ими.
По мнению большинства (29%), заводить странички в соцсетях можно с 16 лет. Еще 26% уверены, что начинать можно и в 13-15 лет. Тех, кто разрешил бы семилеткам сидеть в соцсетях, всего 2%.
Интересно, что всего 4% родителей ориентируется не на возраст, а на развитость ребенка, его готовность и интересы. При этом 18% россиян вообще против соцсетей до 18 лет.
Если говорить о безопасности в Сети, то абсолютное боьшинство родителей объясняет своим детям правила поведения в Интернете, правила безопасности и конфиденциальности в соцсетях. При этом, только половина опрошенных объяснила, что общаться с незнакомцами опасно.
Интересно еще и то, что чем больше доход у людей, тем сильнее их уверенность в том, что до 18 лет никакие соцсети детям не нужны.
Елена Миронова