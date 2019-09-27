Восемь лет требуют для бывшего ректора ДВФУ по делу о растрате

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Обвинение требует для бывшего ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца восемь лет лишения свободы, утверждая, что он причастен к колоссальной растрате, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал председатель Тихоокеанского флотского военного суда Сергей Михайлюк.
По словам Михайлюка, которого выслушали местные журналисты, дело Иванца рассматривается в Тихоокеанском суде исключительно из-за прошлого экс-ректора. Некогда он принадлежал к числу военных.
Ранее DEITA.RU информировало о том, что 21 октября бывшему ректору университета огласят приговор. Сергея Иванца обвиняют по четвертой части 160-й статьи «Присвоение и растрата» УК РФ. Своей вины Иванец не признает.
Обвинение требует не только лишить свободы бывшего ректора на восемь лет, но и назначить ему крупный штраф. В свою очередь, сторона защиты считает, что обвинения несостоятельные, в связи с чем просит вынести оправдательный приговор.
Напомним, что Сергея Иванца, а также его заместителей обвиняли в превышении должностных полномочий повлекшим ущерб учебному заведению в размере 53 миллионов рублей. В том числе его подозревали в распоряжении 20 млн рублей, которые были переведены со счетов университета компании, которая должна была реализовать проект «Электронный университет».
Помимо экс-ректора под Фемиду попали его бывшие заместители Виктор Атаманюк и Игорь Сиротин. Им инкриминировали обвинения по статье 160 «Растрата или присвоение» УК РФ. Дело рассматривалось в военном суде, потому что в материалах дела содержалась государственная тайна.
Екатерина Брязгунова