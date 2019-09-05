Стало известно, какие медицинские анализы являются не более чем «пустышкой» для вытягивания денег из пациентов. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

По словам терапевта Ирины Уфимцевой, в перечне современных медицинских лабораторий находятся как минимум пять бесполезных анализов крови.

Первый - это анализ на гормон лептин, низкий уровень которого говорит об ожирении. Правда, Уфимцева отмечает, что если у пациента есть проблема с лишним весом, то врач ее увидит и без анализа на гормон. А факт ожирения уже сам по себе говорит о проблеме с лептином.

Второй – анализ на кортизол, результаты которого не могут быть точными из-за повышенной чувствительности к разным факторам: от температурного режима лаборатории до неправильного сбора материала для исследования.

Третий по бесполезности – определение антител в крови к вирусу Эпштейна-Барра и цитомегаловирусу. Дело в том, что только у 1 процента исследуемых этот анализ может быть отрицательным. Все остальные перенесли эти заболевания еще до совершеннолетия.

Четвертым «пустым» исследованием врач назвала анализ на антитела к хеликобактер пилори. Даже при отрицательных результатах всё равно придется делать биопсию, чтобы узнать, болен ли человек язвенной болезнью желудка и гастритом.

Онкомаркер СА125 стал пятым в топе бесполезных анализов доктора Уфимцевой. Специалист считает, что он призван лишь определить место нахождения очага уже выявленной онкологии, а не констатировать факт рака яичников.

Также врач не считает необходимым повторять анализ на антитела к тиреотропному гормону при подозрении на тиреотоксикоз. Если выставлен диагноз – антитела всегда будут в крови. Этот анализ стал шестым в рейтинге.

Седьмым по счету стал повторный анализ на инсулин и С-пептид. Аргументы Уфимцевой те же, что и в случае с антителами к ТТГ.

Восьмым лишним анализом врач считает Beta-Cross laps и остеокальцин т.к. он не дает ответ на вопрос, болен пациент остеопорозом или нет.

Екатерина Цой