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Восьмичасовой рабочий день отменен в России

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Декрет Совета народных комиссаров 1917 года овосьмичасовом рабочем дне больше не действует

Декрет Совета народных комиссаров 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне» больше не действует в России, сообщает DEITA.RU.

С начала февраля 2020 года прекратили действовать более 3,7 тысячи правовых актов времен СССР и РСФСР. Нормативные акты, которые решили отправить в архив, затрагивают экономику, образование, промышленность, медицину и сельское хозяйство.

Среди них: декрет Совета народных комиссаров 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне.

Одно из главных достижений советской власти отменено, как замыслил бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, «в интересах развития бизнеса».  Правительство попыталось оправдаться, заявив, что якобы «восьмичасовой рабочий день закреплен в Трудовом Кодексе», но это неправда.

Есть в ТК РФ статья 94 о том, что продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать определенных часов. Например, для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с работой. Для инвалидов или работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. Но конкретного и точного указания на то, что для работников нормальная продолжительность рабочего времени составляет 8 часов в день нет. Ну вот не установлен в ТК РФ восьмичасовой рабочий день. Был он в советском декрете «О восьмичасовом рабочем дне», но нет сейчас декрета.

Статья 91 Трудового Кодекса говорит нам о том, что «Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю». А это вовсе необязательно 8 часов в день. Это вполне может быть и 4 дня по 10 часов. Как раз в духе идей Дмитрия Медведева о четырехдневной рабочей неделе.

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