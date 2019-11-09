Восьмичасовой рабочий день отменяется в России

Декрет Совнаркома РСФСР от 29 октября 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне» попал в проект постановления правительства, отменяющего почти 1300 нормативных актов советского времени, сообщает DEITA.RU.

Проект постановления для правительства Дмитрия Медведева подготовил Минюст. Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как считают в Минюсте, проект «не содержит актов, имеющих правоустанавливающий характер, регулирующих вопросы исторического и культурного значения, определяющих перечни памятников истории и культуры, устанавливающих памятные даты и праздники».

Между тем, перечень правовых актов РСФСР, подлежащих отмене, содержит семь документов вековой давности - документы Совета народных комиссаров, принятые с октября 1917 года по ноябрь 1920 года.

В число отменяемых документов попал и декрет Совнаркома РСФСР от 29 октября 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне». Ранее правительство Дмитрия Медведева попыталось оправдать отмену декрета о восьмичасовом рабочем дне, но сделало это крайне неуклюже.

«Сейчас восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым кодексом РФ», - ободряюще вещают нам федеральные СМИ. «Восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым Кодексом Российской Федерации. Мы сам восьмичасовой день не отменяем», - заявил в беседе с журналистами вице-премьер России Константин Чуйченко.

Но эти самые заявления крайне сомнительны. Дело в том, что не установлен в ТК РФ восьмичасовой рабочий день. Был он в советском декрете «О восьмичасовом рабочем дне», но не будет сейчас декрета.

Есть в ТК РФ статья 94 о том, что продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать определенных часов. Например, для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с работой. Для инвалидов или работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. Но конкретного и точного указания на то, что для работников нормальная продолжительность рабочего времени составляет 8 часов в день в Трудовом кодексе РФ нет.

Статья 91 Трудового Кодекса говорит нам о том, что «Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю». А это вовсе необязательно 8 часов в день. Это вполне может быть и 4 дня по 10 часов. Как раз в духе идей Дмитрия Медведева о четырехдневной рабочей неделе.

Дмитрий Санников