Резонансное дело обсудили на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Елизовского муниципального района, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Камчатского края.

Восьмиклассник вечерней школы уже состоит на учете в КДН, но положительных выводов из своего поведения не сделал. В марте в ходе драки он причинил телесные повреждения своему знакомому сверстнику, а двумя неделями ранее стрелял в него же из пневматического пистолета. Подросток заработал деньги, подрабатывая на разгрузке товаров в магазинах, и купил себе пневматическое оружие. В момент, когда он опробовал опасную «игрушку» на знакомом, рядом оказались полицейские. Они задержали злоумышленника, пистолет с пулями изъяты.

Полицейские вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с недостижением несовершеннолетним возраста привлечения к уголовной ответственности. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей родители привлечены к административной ответственности с назначением штрафа.

Школьное насилие и безнаказанность "детишек" порой толкает родителей на жесткие поступки. В одной из приморских школ, видя, что дело с места не двигается, жалобы в ПДН и заявления в полицию не изменили жёсткое поведение мальчика, родители поймали беспредельщика в недрах школы и за шиворот отвели в мужской туалет, где при всей школе окунули головой в унитаз.

Дмитрий Санников