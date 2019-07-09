Ребенка в детском саду заставили есть еду, упавшую на пол, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

Инцидент произошел в Свердловской области, в Карпинске: ребенок пошел за вторым блюдом, но споткнулся и упал, а воспитательница заставила его есть поднятые с пола макароны и котлету.

Ребенок отказался есть грязные макароны, съел только котлету. Скорее всего, грязной была и она, говорят родители, но на ней сложно увидеть это из-за ее темного цвета.

Информацию передали руководителю местного отдела образования Владимиру Греку, начата служебная проверка. Воспитательница получила дисциплинарное взыскание – замечание и беседу. Виновная извинилась перед родителями.

Как говорят сами родители, дело не в извинениях. Они не понимают, как можно кормить ребенка с пола – при этом совершенно не важно, чей он.

Анастасия Туркова