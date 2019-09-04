4 сентября 2019 года. Владивосток, Приморский край. В рамках юбилейного V Восточного экономического форума подписан меморандум о вступлении АО «Восточный Порт» в ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ). Ассоциация является центром компетенций по одноименному проекту Министерства транспорта России. Целью ЦТЛ является создание и развитие единого мультимодального цифрового транспортного и логистического пространства на территории России за счет максимально широкого применения синхронизированных цифровых сервисов и программного обеспечения российских компаний.

Заместитель министра транспорта России Алексей Семёнов отметил, что вступление «Восточного порта» в ассоциацию обеспечивает участие в цифровой трансформации отрасли передовых компаний, представляющих все виды транспорта. «Грузовладельцам и грузополучателям, транспортным и логистическим предприятиям нужна полноценная мультимодальность, мультиплатформенность и цифровые сервисы, обеспечивающие юридическую значимость данных всего процесса перевозки. «Восточный порт» обладает в этом смысле ключевыми компетенциями и глобальным опытом», - пояснил замминистра.

По словам генерального директора АО «Восточный Порт» Вадима Байбака, сегодня в компании идет активная работа по цифровизации, без которой невозможно обеспечить высокую эффективность бизнеса. «В частности, важной задачей является визуализация и объединение технологических процессов в работе железной дороги и порта в одном информационном поле. Вступление в ассоциацию крупнейшей высокотехнологичной стивидорной угольной компании России позволит внести существенный вклад в трансформацию транспортного комплекса РФ за счет накопленного компанией практического опыта применения цифровых технологий», - пояснил Вадим Байбак.



Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» учреждена при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации в 2018 году компаниями ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии», ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы», ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», ООО «ГЛОСАВ» и НПП «Цифровые радиотехнические системы». В рамках ПМЭФ-2019 о планах по вступлению в Ассоциацию заявили АО «Компания ТрансТелеКом», Группа НЛМК, ФГУП «Почта России» и ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

СПРАВКА

АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

АО «Восточный Порт» - порт свободного доступа. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2018 году составил 24,3 млн тонн.

Предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, в частности, крытыми вагоноразмораживателями и вагоноопрокидывателями, стакерами, реклаймерами, крытыми конвейерными линиями и пересыпными станциями, а также судопогрузочными машинами.

АО «Восточный Порт» - первый угольный порт Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами сухого тумана, водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами.

В АО «Восточный Порт» реализован крупнейший частный портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке по строительству Третьей очереди специализированного угольного комплекса, включая создание железнодорожной инфраструктуры. Проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Весь запланированный объем перевалки обеспечен отечественно грузовой базой. Ввод в эксплуатацию Третьей очереди увеличит грузооборот терминала до 50-55 млн тонн в год.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие Врангеля, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Безопасность», «Ветераны», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».