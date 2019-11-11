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Восточный строительный форум пройдёт в Приморье

экономика, бизнес, бутылка, производство

27 ноября на территории ТРК «Приморское Кольцо» состоится форум, который позволит объединить профессионалов строительной отрасли и жителей региона, сообщает DEITA.RU.

Мероприятие организовано центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес», при участии группы компаний «Центр кровли» и приморского регионального отделения «Деловая Россия» при поддержке департамента градостроительства Приморского края.

Основной темой форума станет развитие строительной отрасли на Дальнем Востоке. Ожидается, что в форуме примет участие порядка 450 представителей строительного бизнеса. Производители и поставщики стройматериалов, инженеры, архитекторы и сами строители представят возможности строительной отрасли на Дальнем Востоке. Жители Приморья, в свою очередь, смогут оценить качество материалов, задать профессионалам интересующие вопросы, а также узнать подробности организации предприятия при возникновении желания открыть собственный бизнес в строительной сфере.

С инициативой создания подобного форума выступили представители предпринимательского сообщества региона, и центр «Мой бизнес» активно поддержал начинания предпринимателей. Принять участие в форуме может любой желающий, при условии предварительной регистрации на сайте «stroiforum.com». Участие в форуме абсолютно бесплатное.

Стоит отметить, что организация деловых мероприятий, направленных на развитие бизнес-сообщества в Приморском крае – одно из главных направлений работы центра поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Работа реализуется в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края».

Софья Корф

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