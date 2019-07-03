Во вторник, 2 июля, всероссийский молодежный образовательный форум «Восток» завершил свою работу во Владивостоке на Русском острове, сообщает DEITA.RU. Во время торжественной церемонии закрытия форума состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов.

Директор всероссийского молодежного образовательного форума «Восток» Кирилл Литвицкий, сказал, что в этом году прошел первый форум, который начал добрую традицию.

«Дальневосточный молодежный форум точно будет, и мы будем делать его вместе с вами, поэтому увидимся в следующем году», - заявил со сцены директор молодежного форума Кирилл Литвицкий. Эти слова вызвали огромное количество эмоций и аплодисментов в зале.

Хорошие отзывы о форуме высказали и его участники, которые отметили высокий уровень его организованности, трекеров и экспертов. Как рассказал студент РАНХиГС из Москвы Александр Гончаров, о форуме «Восток» он услышал от своих знакомых, которые посоветовали ему заполнить заявку на сайте Росмолодежи.

«Для участие в форуме необходимо было представить свой проект, первоначальную концепцию которого я описал, заполняя заявку на участие. У меня был коммерческий проект, который по созданию компании, которая помогают в разработке искусственного интеллекта и соответственно сокращают стоимость для заказчиков в пять раз. Мой проект попал в финальный лист проектов, куда выбрали 20 лучших проектов из 93», - отметил участник из Москвы.

По его словам, он впервые на мероприятии, где собрали 600 человек, но также он принимал участие в подобных мероприятиях в других странах мира. Так, последний саммит, который он посетил проходил в Пакистане, где участие принимало 200 человек из 70 стран мира, а также принимал участие в мероприятиях проходивших в странах Европы.

«На этом форуме все было очень хорошо и классно организовано. Особенно впечатлило основное направление форума – предпринимательство. В России формат с данным посылом проводиться впервые и точно можно сказать, что он прошел успешно. За семь дней работы мой проект претерпел шесть изменений, а приехал я сюда только с идеей, которую случайно прочитал в журнале. В итоге он стал настоящим бизнес-проектом, с которым уже можно начинать работать», - подчеркнул Александр Гончаров.

Как отметил участник из Хабаровска Иван, они командой презентовали социальный проект, который за семь дней форума серьезно изменился и из небольшого проекта разросся по всему Дальневосточному округу.

Мы представляли проект развития детства, семьи и материнства. Он у нас направлен на поддержку детей, есть задачи, которые мы достигли во время форума. Однако есть задачи над которыми еще можно работать, в том числе и объединяться с аналогичными проектами по всему Дальневосточному округу, в чем значительно помог форум «Восток». Уже в ближайшее время мы планируем начать наше сотрудничество с активистами из других субъектов Дальнего Востока», - подчеркнул участник из Хабаровского края.

Напомним, что форум «Восток» начал свою работу в Приморье 25 июня. В нем приняли участие более 600 ребят из разных регионов страны и зарубежья. На форуме было презентовано более 180 социальных проектов и порядка 93 коммерческих проектов.

Иван Крышан