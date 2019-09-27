Восторг Путина не спас птиц от смерти в зелёной жиже

Озеро близ Петропавловска-Камчатского сильно преобразилось – вода окрасилась в ярко-зелёный цвет, берег усыпан погибшими птицами, сообщает DEITA.RU. Местные жители обеспокоены ситуацией.

В социальных сетях мужчина описывает ситуацию на Халактырском озере. Местный житель, видя массовую гибель птиц и загрязнённую воду, полагает, что станция ТЭЦ-2 ПАО «Камчатскэнерго» имеет к этому причастность. Станция расположена на берегу водоёма.

Между тем, представитель «Камчатскэнерго» заявляет, пишет «Kam24», что сброса загрязняющих веществ в воду не производилось, отмечая, что деятельность предприятия регулируют надзорные органы и экологи.

Зелёный цвет воды представитель станции объясняет ежегодным цветением водорослей. По факту падежа птиц «Камчатскэнерго» обратилось в Росприроднадзор для проверки воды.

Двумя годами ранее вода Халактырского озера была окрашена в зелёный цвет, проверки подтвердили, что цвет воды изменён синезелёными водорослями.

Напомним, во время участия в юбилейном V ВЭФ, президент России Владимир Путин назвал Камчатку бриллиантом России, отметив, что «ничего более красивого в мире не видел».

Софья Корф