Каждый российский водитель неоднократно слышал истории о том, что инспекторы ГИБДД не всегда бывают добросовестными. Это может быть связано не только с так называемым планом, но и с малограмотностью сотрудников ДПС. Как защитить себя от несправедливого инспектора и чего они боятся как огня, сообщает DEITA.RU со ссылкой на блог компании CARCAM.

Юридическая грамотность

Сегодня редко можно встретить хорошего специалиста, который всей душой радеет за дело. Поэтому многие сотрудники ДПС знакомы с буквой закона исключительно в рамках своих обязанностей. Обычно правоохранители заучивают некоторые термины и понятия, которыми и оперируют. Если хорошо знать законодательство, а именно: Правила дорожного движения и КоАП, можно легко парировать и даже подловить гаишника на том, что он не достаточно компетентен.

В подобных ситуациях малообразованные инспекторы предпочитают отпустить возможного нарушителя с миром. Однако стоит помнить, что если вам встретился компетентный специалист, глубокие знания законодательной базы могут вывести его из себя, а это грозит дополнительными проверками.

Видеосъемка

Любая попытка вести видеосъемку общения с сотрудником ДПС выводит инспектора из себя, даже в том случае, если он не подает вида, что камера его напрягает. Здесь главное помнить: когда речь идет о реальном правонарушении запись может сыграть злую шутку.

Отказ от подписи

Поголовное большинство водителей подписывают протоколы, составленные инспекторами ГИБДД. Однако если вы прочитали все, что наваял сотрудник ДПС и не согласны, не нужно подписывать протокол. Разумеется, представитель власти будет настаивать на подписании, но водитель должен держать «стойкую оборону».

Кроме того, не забудьте пригласить двух понятных, при которых будет зафиксирован факт отказа.

Екатерина Брязгунова