Вот чего нельзя делать, чтобы не убить «дворники»

Многие привычные для водителей действия приводят к преждевременному износу резинок, сообщает DEITA.RU.



Перед зимой важно полностью подготовить авто. Не стоит забывать и о «дворниках» - ведь зимой они нужны постоянно. Сайт Gismeteo составил подборку действий водителя, которые могут убить резинки на «дворниках».

Наличие соколов на лобовом

Эти сколы постоянно царапают резинки и могут привести к быстрому выходу из строя «дворников».

Работа на сухую

Для «дворников» нет ничего хуже, чем постоянная работа по сухому стеклу. Если вы один из любителей смахнуть пыль без использования омывателя, пора бросать эту привычку. Также, как и пытаться сбить толстую засохшую грязь дворниками.

Попытки сбить лед «дворниками»

Утренние заморозки не за горами. Водителям лучше приучить себя поднимать «дворники» вверх – так они останутся в целости и сохранности. Также не стоит пытаться сбить ими лед с лобового – можете повредить резинки и даже сам моторчик.

Лучше всего будет счистить снег, включить обдув на лобовое и понемногу убирать оттаявший лед.

Елена Миронова