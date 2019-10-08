telegr wh call

Новости

Вот чего нельзя делать, чтобы не убить «дворники»

8 Октябрь 2019, 02:00

Названы ответы инспектору, который заставляет дуть в трубочку

8 Октябрь 2019, 01:15

Две бабушки отдали мошенникам 9 млн рублей

8 Октябрь 2019, 00:30

Отобранные у пенсионеров деньги правительству не нужны

7 Октябрь 2019, 23:45

Авиакомпаниям дадут еще денег

7 Октябрь 2019, 23:15

Лучшие специалисты обеспечили безопасность ВЭФ

7 Октябрь 2019, 22:59

Правительство Медведева не оставит курильщикам шансов

7 Октябрь 2019, 22:45

Орешкин бьет тревогу: кредитный пузырь взорвется через год

7 Октябрь 2019, 22:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Вот чего нельзя делать, чтобы не убить «дворники»

машина, авто, джип

Многие привычные для водителей действия приводят к преждевременному износу резинок, сообщает DEITA.RU.

Перед зимой важно полностью подготовить авто. Не стоит забывать и о «дворниках» - ведь зимой они нужны постоянно. Сайт Gismeteo составил подборку действий водителя, которые могут убить резинки на «дворниках».

Наличие соколов на лобовом

Эти сколы постоянно царапают резинки и могут привести к быстрому выходу из строя «дворников».

Работа на сухую

Для «дворников» нет ничего хуже, чем постоянная работа по сухому стеклу. Если вы один из любителей смахнуть пыль без использования омывателя, пора бросать эту привычку. Также, как и пытаться сбить толстую засохшую грязь дворниками.

Попытки сбить лед «дворниками»

Утренние заморозки не за горами. Водителям лучше приучить себя поднимать «дворники» вверх – так они останутся в целости и сохранности. Также не стоит пытаться сбить ими лед с лобового – можете повредить резинки и даже сам моторчик.

Лучше всего будет счистить снег, включить обдув на лобовое и понемногу убирать оттаявший лед.

Елена Миронова

Читайте также:

Как правильно подготовить авто к зиме, сказал эксперт

Новый развод придумали мошенники на парковках ТЦ

Подготовка аккумулятора к зиме – три простых шага

Популярное

Целая неделя: массовые проверки водителей устроит ГИБДД

Силовики оцепили федеральную трассу в Приморье

Стало известно, почему оцепили федеральные трассы

Женщина получила травмы при восхождении на гору Приморья
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...