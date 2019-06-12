Как использовать автомобили с кондиционером климатическим контролем наилучшим образом, сообщает DEITA.RU.

Не включать климатическое устройство, если автомобиль долго стоял на солнцепеке – не создавайте резких перепадов температур. Так вы и кондиционер не нагрузите, и не заболеете. Для начала опустите стекла, начните движение, а затем пользуйтесь кондиционером или системами охлаждения. Заодно вы поймете, какую температуру устанавливать.

Направляйте поток воздуха вдоль центрального тоннеля или на приборную панель – это тоже сохранит вас от простуды. А вот на лобовое стекло направлять холодный воздух не стоит: можно повредить его.

Включайте кондиционер хотя бы на пару минут раз в два месяца для профилактики, проверяйте работу испарителя и соединения – на растрескивание, герметичность систем. Проверяйте его в салоне ежегодно.

Не курите при включенном кондиционере: смолы могут попасть в систему и вывести из строя испаритель. Продуйте горячим воздухом из печки вентиляционную систему – это поможет убрать запах и плесень.

Анастасия Туркова