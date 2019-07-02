«Дачную амнистию» продлят до марта 2022 года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ. Более того: ее расширят.

Предлагается запускать проект уже сейчас, в июле, чтобы дать людям возможность оформить свои права и проводить необходимые кадастровые работы. Граждане должны сами легализовать участки и постройки, если хотят в дальнейшем продавать их или передавать по наследству.

Добавим, что регионам дадут право самим устанавливать верхний предел стоимости кадастровых работ. Что касается передачи гражданами документов, у них будет два варианта: самостоятельно передать документы в Росреестр или предоставить сделать это стройнадзору.

Анастасия Туркова