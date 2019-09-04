Ясная погода сохранится в крае четвертого сентября, сообщает DEITA.RU. В Примгидромете передают, что вероятность осадков низкая.

Владивостокцам предстоит ясный день без дождей и туманов с температурой до двадцати трех градусов в светлое время суток. Ветер придет южный и юго-восточный, до двенадцати м/с.

На остальной территории края утро может быть туманным. Дождей не ожидается. Ветер южный, скоростью до одиннадцати м/c. На побережье воздух прогреется до двадцати четырех градусов, в городах до тридцати.

Анастасия Туркова