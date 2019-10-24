Вот чем опасен дубликат ПТС при покупке авто

Понять, что продавец вас обманывает, можно несколькими способами, сообщает DEITA.RU.



Покупка автомобиля с рук – дело всегда рискованное. Чтобы не тратиться на помощника и самостоятельно понять, битую ли машину вам продают, есть рабочие советы.

Первый способ – на глаз

Важно, чтобы кузов был идеально чистым, а место осмотра – под дневным светом. Прежде всего стоит осмотреть сам кузов – наличие наплывов краски или немного отличающиеся оттенки – главный признак покраски.

Следующий шаг – открыть капот и посмотреть на болты. Если их откручивали, значит, кузовной ремонт был. И, наконец, стоит проверить поверхности – просто приложите линейку.

Ещё одно место, куда стоит заглянуть – пороги. Как правило, через несколько лет эксплуатации они покрываются царапинами. И, если их нет – повод задуматься: возможно была покраска.

И последнее – точки сварки кузова. Если вы не можете их разглядеть – значит, они под слоем шпатлевки.

Второй способ – на ощупь

Идеально выставить зазоры элементов кузова – практически невыполнимая задача. Сравните их на ощупь, а к плоскостям приложите линейку.

Кроме того, стоит осмотреть салон. Как правило, после кузовного ремонта обшивку крепят плохо, и со временем она обвисает. Особое внимание на «торпеду» - если есть вздутия, значит, подушка безопасности открывалась, а потом салон ремонтировали.

И последний совет – никогда не покупайте машину с дубликатом ПТС. Это означает, что с документами что-то не так, и владельцу есть что скрывать.

Елена Миронова