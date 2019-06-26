Наверняка вы замечали на современных машинах небольшие "закрылки" перед колёсными арками. Они есть как у дорогих авто, так и у бюджетных. Для чего они нужны, сообщает DEITA.RU.

Для начала, они не дают брызгам попадать на лобовое стекло, при быстром вращении колес и появлении воздушной подушки. Они особенно необходимы при езде по мокрым трассам на существенной скорости.

Также эти щитки-брызговики отчасти отводят набегающий воздушный поток от колес, что позволяет немного уменьшить аэродинамические шумы.

Слабая их сторона в том, что они слишком хрупки и с трудом переживают российские зимы, часто трескаются и ломаются. Нередко бывает так, что при эксплуатировании автомобиля в течение двух – трех лет они уже ломаются, даже если они из плотной резины.

Анастасия Туркова