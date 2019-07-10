Над вопросом, каким будет и должен быть преемник нынешнего президента РФ Владимира Путина, ломает голову вся страна, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Свободную Прессу».

Сам Путин пожелал видеть своего преемника 40-50-летним, современным и активным, имеющим опыт госуправления. Принципиально важным президент назвал наличие волевого характера и патриотизма.

Будущему президенту, согласно прогнозам, предстоит создавать новые виды вооружения, которые превзойдут по мощности разрабатываемые в США.

А вот о решении социальных вопросов ничего в словах главы ВЦИОМ Валерия Федорова, передающего гражданам позицию Путина, не было. К слову, уровень доверия к лидеру РФ упал до 63,7%.

Граждане предполагают, что, на самом деле, Путин может все-таки остаться у власти и после 2024 года – исходя из его слов о том, что ему еще предстоит много дел. И из предыдущего стажа президентства нынешнего главы государства. Возможно, он возглавит другую страну, считают россияне.

Эксперты же говорят, что стране нужна не «сильная личность», а гибкая, которая обеспечит ей экономическое развитие, изменит моральную атмосферу, чтобы молодежь прекратила мечтать уехать, чтобы увеличились возможности регионов. России нужен такой президент, с которым люди почувствуют себя комфортнее, уютнее, увидят перемены и поверят в будущее, говорят политологи.

Анастасия Туркова