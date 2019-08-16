Эксперт рассказал, какие штрафы предусмотрены за маневр, сообщает DEITA.RU.



Все водители знают – пересекать сплошную запрещено. Но что делать, если перед вами препятствие, объехать которое иначе нельзя? Автор канала RuDorogi в Яндекс.Дзен рассказал, что будет за такой маневр.

Прежде всего, препятствие – это неподвижный объект. Например, бетонный блок посреди дороги – препятствие, а автобус, который высаживает пассажиров – нет.

Если вы объезжаете препятствие через сплошную линию разметки, и задели ее одним колесом, то штраф могут выписать на 500 рублей. А вот если машина полностью оказалась на встречной полосе, то сумма штрафа составит уже от 1000 до 1500 рублей.

При этом, если водитель решит объехать не препятствие, а машину или автобус (то есть, совершить обгон), то он может лишиться прав на полгода.

Елена Миронова