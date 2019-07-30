Уже длительное время существует регламент МВД, в котором четко прописано, как обязан вести себя сотрудник ГИБДД с водителем, который остановился по его требованию в городе или даже на трассе, сообщает DEITA.RU.

Если инспектор остановил водителя, но в первую очередь он должен представиться, а именно: назвать фамилию, имя, отчество и, конечно же, должность, после чего обязан сказать причину остановки.

У автомобилиста есть право попросить представить удостоверение. Это связано в первую очередь с тем, что гражданин должен быть уверен в законности действий служителя закона. Гаишник должен предъявить удостоверение в развернутом виде у себя в руках.

Если человек в форме не показывает удостоверение, нужно смело звонить на круглосуточную линию ГИБДД и сообщать, что у инспектора, который находится на службе в таком-то месте нет удостоверения.

Скорее всего приедет еще один экипаж и наведет порядок.

Помните, что уехать с места остановки – незаконно, это может привести в лучшем случае к штрафу.

Екатерина Брязгунова