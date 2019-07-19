Вопрос с парковкой во многих городах стоит остро, поэтому зачастую автолюбители подпирают машины друг друга надеясь, что «сейчас быстренько сбегаю и вернусь». Однако вернуться удается не всегда. Бывают случаю, когда приходишь, а разгневанный владелец подпертого авто уже ждет и хорошо если не с битой. У многих граждан в такой ситуации возникает резонный вопрос: сколько можно или нужно ждать, как убрать автомобиль, да и вообще, как он мог. Что нужно делать с точки зрения законодательных норм, сообщает DEITA.RU.

Как пишет z drive, за неправильную парковку водитель должен будет в любом случае понести наказание. Это прописано в пунктах 12.4 и 12.5 Правил дорожного движения.

Если ваш автомобиль поперли, а водитель не реагирует на сигнализацию и не оставил номера телефона, смело вызывайте наряд ГИБДД. Инспектор составит протокол, в котором зафиксирует все дефекты автомобиля. После этого эвакуатор очистит вам путь.

Стоит отметить, что виновнику ваших неудобств придется заплатить ни много ни мало от полутора до трех тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова