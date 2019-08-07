Все водители хоть раз в жизни забывал дома водительское удостоверение, поэтому стоит за ранее знать, что грозит за такой проступок. Как пояснил автоюрист DEITA.RU, самое мало, на что можно рассчитывать — штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, каждый сотрудник ГИБДД имеет право отправить автомобиль на штрафстоянку до момента, когда правонарушение не будет ликвидировано, а именно: показано водительское удостоверение. После этого, конечно, придется оплатить услуги эвакуатора и штрафстоянку.

Бывают случаи, что инспектор оказывается понимающим и отпускает водителя, но только до дома и обратно уже с водительским удостоверением. С другой стороны, что ему бояться: номер машины знает.

Екатерина Брязгунова